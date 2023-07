“Come D'incanto” è il titolo della pièce teatrale che, venerdì 21 luglio alle 21.00, Bocheteatro propone per il terzo appuntamento di CulTour, Itinerari Fuori dal Tempo, la rassegna di musica, teatro,laboratori e conferenze nei luoghi della cultura, promossa dalla Cooperativa Istelai all'interno del complesso nuragico di Romanzesu.

La rassegna, organizzata dalla Cooperativa che gestisce gli spazi museali e archeologici di Bitti, con il sostegno dell'amministrazione comunale, la Regione Sardegna,, il Gal Nuorese Baronia, il Parco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, è al suo terzo appuntamento dopo gli eventi del 30 giugno e 12 luglio scorsi. Come D'Incanto è l'opera scritta e interpretata da Monica Corimbi, in scena insieme ai Narratori della scuola di formazione di Bocheteatro; Stefania Coro, Monica Farina, Franca Pintori, Roberta Puppiu e Stefano Serra.

I loro racconti accompagneranno il pubblico nel cuore del bosco di sughere vetuste, creando lo scenario incantato dove incontrare creature magiche, in grado di costruire nuovi ponti attraverso le parole, e condurlo oltre il buio; metafora dei limiti imposti dalle esistenze! Un tempo quieto, dove il racconto sussurrato, come una nenia ancestrale, diventa la chiave di accesso per un mondo migliore.

