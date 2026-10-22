Domenica 25 ottobre il Teatro Andrea Parodi di Porto Torres apre il sipario alle 18 per presentare il divertente spettacolo adatto a grandi e piccini dal titolo “Lara e Saretta all’età della pietra” a cura de La botte e il cilindro. Due giovani esploratrici accompagneranno gli spettatori in un viaggio nella preistoria, tra ominidi, mammut e scoperte fondamentali per comprendere l'evoluzione dell'umanità. Lo spettacolo scritto da Luca Dettori è diretto e interpretato da Bianca Maria Lay e Daniela Simula. Le giovani esploratrici Lara e Saretta, condurranno il pubblico, con la loro navicella spazio temporale, in un emozionante viaggio nel tempo alla ricerca degli antenati. Incontreranno gli Australopitechi, i primi bipedi dell’umanità, e conosceremo la famosissima Lucy, vissuta più di tre milioni di anni fa.

Osserveremo all’opera alcuni esemplari di Homo Abilis cosi chiamati perché capaci di lavorare la pietra e creare oggetti utili alla sopravvivenza Inoltre i presenti potranno visitare, attraverso il racconto teatrale, le terre popolate dall’Homo Herectus, altrimenti detto Pitecantropo o Uomo di Giava, autore di una fra le più importanti scoperte dell’umanità: il fuoco. Assieme alle due audaci paleontologhe si racconteranno le tracce del leggendario Uomo di Neanderthal, di cosa si nutriva e se fosse o meno un pericoloso cannibale. Sul finire del viaggio anche la visita all’antenato più illustre, l’unica specie di homo rimasta a popolare la terra: l’Homo Sapiens.

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