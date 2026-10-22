Il gruppo folk Città di Tempio è stato protagonista della manifestazione “la Sardegna incontra Stoccarda”, una iniziativa che ha confermato il forte legame tra la Sardegna, la comunità dei sardi che vivono nel land del Baden Württemberg e il popolo tedesco. Il gruppo folk di Tempio si è esibito insieme ai tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu.

Per la formazione tempiese è un’altra prestigiosa presenza internazionale nel giro di pochi mesi. Ad agosto, infatti il gruppo folk della città gallurese ha fatto incetta di premi nel Festival internazionale del folklore della città polacca di Zakopane.

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