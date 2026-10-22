Proseguono i concerti prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas Grazie in collaborazione con la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” in concomitanza con l’evento “Le giornate del Romanico”.

Sabato 24 ottobre alle 16.30 a Guspini, nella Chiesa Santa Maria di Malta, il concerto “Dialoghi sonori", in luoghi sacri tra musica e architettura” proposto da Manuela Ragusa (soprano), Carlo Cocco (tenore), Valerio Carta (pianoforte).

Domenica 25 ottobre due produzioni concertistiche proposte da diverse formazioni musicali nelle chiese Romaniche di Sardara e Monastir con l’esecuzione di brani di autori, epoche e stili vari, anche tradizionali sardi.

A Monastir nella Chiesa Santa Lucia alle ore 18.00 il concerto “DIALOGHI SONORI – In luoghi sacri tra musica e architettura” proposto da Valentina Marghinotti (soprano), Carlo Cocco (tenore), Valerio Carta (pianoforte).

A Sardara, nella Chiesa San Gregorio, alle ore 18.30 il concerto "Moderne Sonorità – Viaggio tra la musica popolare", con Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra).

I concerti (la cui Direzione Artistica è curata dal Maestro Ignazio Perra) sono prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Sardegna, con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2026, pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico” guidata dal Presidente Antonello Figus. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito.

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