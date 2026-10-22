Due artisti dal rodato interplay in una formazione essenziale, accoumanti dalla passione per i Fab Four (e non solo): Mistery Tour è il progetto di Sara Longo e Alvise Seggi, che questo weekend sarà protagonista di ben tre concerti disseminati tra Cagliari e Guspini.

Si parte sabato 24 al Jazzino di via Carloforte 74, con il locale del capoluogo che ospiterà prima il "Mini Jazz Club" – rivolto alle famiglie con bambini dai sei a nove anni, in scena per le 17 e con accoglienza un quarto d'ora prima – e poi il live serale, in programma per le 21:45. A concludere la trasferta isolana, il nuovo appuntamento per "La musica che gira in tondo" alle guspinesi Case a Corte di via Caprera 23, con inizio alle 17 e accoglienza a partire da mezz'ora prima per i piccoli dai zero ai sei anni e i loro genitori.

Mistery Tour è dunque il titolo sia del disco che del concerto proposto dal duo, con la cantante italo-francese e il contrabbassista e polistrumentista veneziano che uniscono le forze per rivisitare l'immortale repertorio dei Beatles con una cifra stilistica personale e delicata. Tra ipnotici bordoni di violoncello e un esperto uso dell'effettistica, con digressioni che riecheggiano il blues del Delta, vengono attraversati anche brani originali e incursioni nelle musiche di altri autori contemporanei, fra tributi a Carla Bley, Mercedes Sosa, Count Basie e tanti altri ancora.

L'omonimo album è stato pubblicato a marzo dell'anno scorso per l'etichetta francese Frémeaux & Associés, giungendo al culmine di due percorsi artistici separati ma similmente dalle origini formative tra classica e jazz, con Longo e Seggi a vantare diversi lavori e riconoscimenti ben prima di Mistery Tour, oltre alla presenza su prestigiosi palchi e celebri festival del panorama jazz europeo.

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