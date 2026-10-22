Parte lunedì 26 ottobre alle 9.30 nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Sassari "Tradurre le storie-Dal testo letterario al cinema", tre giornate dedicate al dialogo tra letteratura e cinema, tra incontri, approfondimenti e proiezioni.

Il programma prevede incontri e interventi con ospiti del mondo del cinema. La prima sessione dii lunedì sarà coordinata da Marco Antonio Pani e vedrà gli interventi di Alessandro Cadoni e Sergio Scavio. Di pomeriggio alle 15.30 intervengono Gianni Tetti e Savatore Mereu.

Martedì 27 ottobre alle 17 proiezione di "Honor de cavalleria" di Albert Serra. Mercoledì alle 18.30 trasferimento al Cityplex Moderno per la proiezione di "Don Chisciotte" di Fabio Segatori (2026).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

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