Appuntamento domani alle 17.30 con “Benvenuto Novello", evento organizzato da Epulae Accademia Enogastronomica Internazionale e la Cooperativa Poggio dei Pini nell’anfiteatro di Piazza Alessandro Ricchi a Poggio dei Pini, Capoterra.

Prevista una degustazione guidata dal giornalista e sommelier enogastronomo Angelo Concas e da alcuni enologi che hanno vinificato i vini novelli in degustazione.

Si racconterà come si produce il vino Novello, a fine degustazione ci sarà un banco d’assaggio per la degustazione libera dei vini novelli presenti, che verranno accompagnati da un cono di caldarroste preparate al momento in Piazza Ricchi.

