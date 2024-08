Il sito Unesco di Su Nuraxi e i splendidi siti archeologici di Barumini non sono mai stati così vicini ai turisti e alle grandi città della Sardegna. La possibilità è data dal nuovo servizio di trasporto integrato ferro-gomma, che dal prossimo 5 agosto e sino al 30 settembre per questa prima fase, permetterà di tenere collegati i siti di Barumini con Cagliari e altre grandi città della Sardegna, grande novità dell’estate 2024 e primo passo per l’isola di unire siti così importanti al resto del mondo. L’opportunità è data dall’accordo fatto tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura e Trenitalia che hanno attivato il “Barumini link”, servizio bus che collegherà Barumini alla stazione di San Gavino con biglietto unico prenotabile dal sito Trenitalia e che si potrà acquistare nelle stazioni.

Il servizio – Dal prossimo lunedì, dunque, al via il servizio che sarà attivo con due corse giornaliere (andata e ritorno) divise in tutto l’arco della giornata. In particolare le tratte prevedono: dal 5 agosto al 30 settembre due corse (andata e ritorno) nei giorni feriali e una corsa andata e ritorno nei giorni festivi. Il progetto Fondazione - Trenitalia punta a incrementare la fruibilità dei siti archeologici del territorio sia da parte dei turisti che da parte dei residenti in Sardegna.

La Fondazione – «Da lunedì, se si digiterà sulla rete come visitare i siti archeologici di Barumini, ci sarà la possibilità di trovare un riferimento per un collegamento diretto al territorio e non più solo attraverso tour operator o noleggio auto, ma semplicemente con una ricerca su Internet e dal sito Trenitalia. Quella che inauguriamo è una grande opportunità per poter rafforzare i nostri collegamenti turistici e aumentare i flussi in uno dei siti archeologici più conosciuti e più visitati in Sardegna», ha detto in una conferenza stampa il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu. «Chi arriva a Barumini oggi è un turista estremamente motivato perché deve noleggiare un'auto o fare riferimento ai collegamenti organizzati con tour operator e le navette che arrivano dagli alberghi. Dare la possibilità a chiunque di poterci raggiungere direttamente con dei mezzi di trasporto pubblici vuol dire creare quello che necessita tanto alla nostra isola, ovvero collegamenti interni efficienti».

Trenitalia – «Ribadiamo il nostro impegno nel valorizzare il territorio con collegamenti verso luoghi di interesse come il sito di Barumini, patrimonio Unesco», sottolinea Francesca Caradonna, direttrice regionale Trenitalia Sardegna. «Per questa ragione abbiamo realizzato il servizio treno+bus Barumini link che permette a cittadini sardi e turisti di raggiungere il sito archeologico con un viaggio in bus di 35 minuti dalla stazione ferroviaria di San Gavino».

La Direzione musei - «L’accessibilità è uno dei requisiti per il mantenimento del fregio Unesco ed è anche per questo che un progetto come quello inaugurato oggi assume un'importanza ancora più strategica», dice Valentina Uras, direttrice regionale Musei nazionali per la Sardegna. «Parliamo di una iniziativa che ci vede coinvolti insieme alla Fondazione e Trenitalia per garantire navette che collegano l'aeroporto con le stazioni ferroviarie e Barumini - aggiunge - una iniziativa che favorisce la crescita del sito, la sua valorizzazione e fruizione».

Il Comune - Per il sindaco di Barumini, Michele Zucca, «questo progetto permetterà di rafforzare le nostre politiche di sviluppo territoriale orientate a offrire servizi al territorio con un sostegno ulteriore ai flussi turistici nella nostra città e sostenendo il lavoro tra i giovani delle nostre comunità locali, accrescendo al contempo l’economia collegata. Speriamo che questo progetto possa essere da apripista per i territori vicini».

La Regione - All’appuntamento ha partecipato anche Rossana Podda, dirigente assessorato regionale del Turismo che nel suo intervento di saluto all’appuntamento ha sottolineato l’interesse della Regione nel sostenere queste iniziative, confermando incontri a breve scadenza. «Credo che questo sia solo il punto di partenza e non dobbiamo fermarci qui. Dobbiamo continuare, questo è un input e dobbiamo lavorare insieme non solo con l'Assessorato del Turismo, ma anche con quelli dei Trasporti e Cultura affinché si agisca in sincronia».

