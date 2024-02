In Piemonte, tra il circolo dei sardi e scuole. Il gruppo teatrale I Barbariciridicoli, torna ancora una volta nell'hinterland torinese, per presentare l'opera "Carla o dell'essere se stessEI", primo spettacolo in Italia ad essere recitato interamente con il plurale inclusivo, che racconta la vita e il percorso di affermazione di genere dell'olbiese Carla Baffi.

Primo appuntamento domenica 18 febbraio, alle ore 17, con la compagnia che si si presenterà nella sala municipale di Bollengo, ospite del circolo culturale dei sardi "Sa Rundine". Lunedì lo spettacolo verrà svolto a favore degli studenti del liceo "Antonio Gramsci" di Ivrea. La manifestazione di Bollengo è patrocinata anche dalla federazione nazionale dei circoli dei sardi, oltre che dalla Regione, dal Comune di Bollengo, da Eurotarget Viaggi e Sarda Tellus. Si avvarrà anche del patrocinio e dell'importante contributo al dibattito "La Realtà Oltre", che si terrà subito dopo la rappresentazione, di alcune associazioni del territorio.

Lo spettacolo è un racconto autobiografico molto toccante che pone il pubblico davanti a un intenso e drammatico percorso umano, fatto di una lenta acquisizione del proprio essere in un viaggio lungo tutta la vita di Enzo Giagoni, ex poliziotto, due volte padre, marito, compagno di diverse donne, ora diventato Carla, donna consapevole, emancipata dalle catene della società che classifica, categorizza e discrimina. "Siamo felicissimi di ritornare in Piemonte- dice Tino Belloni, regista e co-drammaturgo dello spettacolo- con una narrazione che intende gettare ponti e abbattere fobie, le barriere mentali e sociali contro ogni tipo di diversità. Ringraziamo il presidente del circolo dei sardi di Bollengo, Francesco Sini, insieme a Davide Bombino, che ci ha dato la possibilità di affrontare questa interessante esperienza con gli alunni del liceo "Gramsci" di Ivrea".

