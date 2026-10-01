Grande partecipazione a Olbia per l’apertura della quarta edizione del Festival dell’Aerospazio.

Scienziati, esperti, rappresentanti delle istituzioni e tanti visitatori hanno affollato gli stand e seguito con attenzione laboratori e conferenze per il taglio del nastro della quarta edizione del Festival dell’Aerospazio. Alla cerimonia di apertura presenti il Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua, l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra, il delegato del presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Vittorio Beccu, la direttrice del Festival e founder di Astec Marilisa Pischedda e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Proprio il primo cittadino ha ricordato come, quattro anni fa, l’amministrazione avesse deciso di scommettere sulla possibilità di portare a Olbia un confronto dedicato ai grandi temi dell’aerospazio e dell’innovazione. “Quattro anni fa abbiamo fatto una scommessa, quella di trattare questi importanti temi”, ha sottolineato Nizzi, evidenziando la necessità di mettere in relazione il mondo aerospaziale e dell’innovazione con quello delle imprese, che “deve avere facilità d’azione e meno intoppi burocratici”. Tra i temi richiamati dal sindaco anche l’avvio dell’Einstein Telescope, il grande progetto internazionale dedicato alla ricerca delle onde gravitazionali. “Pensiamo che lavorando insieme possiamo dare maggior forza a raggiungere l’obiettivo”, ha aggiunto Nizzi.

Nel suo intervento il sindaco ha inoltre sottolineato che il mondo dell’aerospazio e dell’innovazione tecnologica costituisce un tema di sviluppo fondamentale per il Dipartimento dell’Innovazione di Olbia e le facoltà di Ingegneria nautica ed Aeronautica. La quarta edizione del Festival, che dedica ampio spazio alla space economy, alle risorse spaziali e alle nuove prospettive legate all’innovazione tecnologica, è proseguita attraverso il confronto con alcuni dei massimi esperti del settore. Un programma che punta a mettere in relazione ricerca scientifica, formazione, imprese e istituzioni, affrontando le opportunità che il settore aerospaziale può offrire anche in termini di sviluppo e innovazione.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata c’è quello con Meganne Christian, ingegnera e scienziata selezionata nel 2022 nella riserva degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il collegamento con Luca Parmitano, astronauta dell’ESA e protagonista di due missioni di lunga durata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Domani, 2 ottobre, il Festival ospiterà la tappa degli Stati Generali della Space Economy dedicata a “Risorse extra atmosferiche e materie prime – ISRU”. Il programma aperto al pubblico affronterà inoltre lo Space Weather e, nel pomeriggio, il panel “Dalle risorse extraterrestri all’esplorazione sostenibile di Luna e Marte”, con il presidente del Distretto AeroSpaziale della Sardegna Giacomo Cao e rappresentanti del mondo istituzionale, industriale e dell’Aeronautica Militare

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