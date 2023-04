Evento importante ad Arzachena, dal punto di vista tanto culturale quanto turistico, quello di ieri, che ha visto la delegata alla Cultura, Valentina Geromino, e non a caso era presente anche l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni, inaugurare al Museo civico Michele Ruzittu la mostra dal titolo: “Piacere, non sono io! Quattro capolavori in cerca di identità”.

Una “temporanea” (rimarrà aperta fino al prossimo 23 luglio) di particolare levatura, che espone nello spazio sopraelevato del primo piano del museo di Arzachena 4 opere di grandi maestri della storia dell’arte, Giorgio De Chirico, Renè Magritte, Mario Sironi e Gino Severini, mentre al primo piano opere di 10 artisti contemporanei: Salvatore Alessi, Francesco, Altomare, Tonino Mattu, Juan Eugenio Ochoa, Nara Tomassini, Laura Muolo, Francesco Zefferino, Sinisha Kashawelski, Marco Corridoni e Marco Mattei.

Alcune opere (foto Ronchi)

Un evento che è momento di arricchimento culturale per il paese e il territorio vicino e che punta in particolare, afferma Geromino, «a far crescere le giovani generazioni in un ambiente florido e intellettualmente stimolante». Ma è anche uno strumento di promozione della “destinazione turistica Arzachena” che amplia, come ulteriore attrattiva, la già apprezzabile offerta storico-culturale, particolarmente in questi mesi di spalla che sono aprile e maggio. Indubbiamente il richiamo principale sono i 4 capolavori dei maestri dell’arte ma il visitatore rimane particolarmente colpito anche dalle opere dei contemporanei. Direttore artistico della mostra è Walter Marchionni.

