Con “Smeralda Holding Blue Day”, organizzato da Marina di Porto Cervo, asset del Gruppo Smeralda Holdin, s’inaugura oggi “AgendaBLU 2024”, la prima delle 7 giornate per l’ambiente promosso dal Comune di Arzachena. L’appuntamento odierno è dedicato alla pulizia dei fondali della Marina Nuova e del Porto Vecchio di Porto Cervo.

Il tutto sotto la supervisione della Guardia Costiera e col contributo volontario di sub professionisti e associazioni varie che partecipano al progetto. «Come Smeralda Holding abbiamo voluto ancora una volta contribuire attivamente alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui operiamo», ha commentato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. «Iniziative come questa confermano l’attenzione del Gruppo alla tutela e all’attrattività della Costa Smeralda attraverso un lavoro congiunto che vede coinvolte istituzioni, Associazioni, aziende e cittadini e operatori turistici verso il raggiungimento di questo importante obiettivo comune».

Il ritrovo per “Smeralda Holding Blue Day” è fissato alle ore 8:30 presso la piazza antistante lo scivolo del Cantiere Navale Porto Cervo per un briefing operativo pre-immersione; il termine delle operazioni di pulizia è previsto per l’ora di pranzo, quando sarà servito a tutti i volontari un buffet nella Piazza della Marina, offerto da Marina di Porto Cervo e Nelson Pub, per la parte bevande, e organizzato con il supporto dell’Associazione Per il Sociale-APS Porto Cervo.

