Nuova iniziativa di respiro internazionale promossa dall’associazione “Casa Falconieri” , presente alla 16esima edizione della rassegna organizzata dal Museo Macba di Barcellona che apre i battenti domani. I libri d’artista selezionati da Casa Falconieri saranno in mostra da venerdì 10 a domenica 12 ottobre con le nuove edizioni 2025 di Gabriella Locci “Mare d’ombra” e “Quaderno di viaggio 7”, di Carolina Ceca “Sirene di mare” (con il testo di Rosa Spanu), Simone Frau - Rachele Zurru “Mare d’ombra” e Giampaolo Mameli “Quaderno di viaggio 1”.

Al Macba, verranno inoltre esposti i libri di artista precedenti realizzati nel 2023, 2024, 2025, in edizione limitata di Gabriella Locci, Josephine Sassu, Francesca Manca, Daniela Manca, Federico Soro, Giovanna Secchi, Sabrina Oppo, Gloria Musa, Salvatore Ligios, Carlo Atzeni, Silvia Mocci, Silvia Ciccu, Marco Ceraglia, Irma Edlund, Giampaolo Mameli, Anna Saba, Alessandra Angioni, le giovanissime Alice Patteri, Giulia Dessì Lai, Francesca Congiu, Alessandra Manca, Angelica Meloni, Martina Mirai, Martina Nonnis.

L’iniziativa sarà presentata questa sera alle 18 al Museo Dart di Dolianova ospitato nell’ex Torre dell’Acqua di via Carducci, alla presenza degli artisti, dalla presidente di Casa Falconieri Gabriella Locci, il direttore artistico del Dart Dario Piludu, il sindaco di Dolianova Ivan Piras e l’assessore alla Cultura Chicco Fenu.

