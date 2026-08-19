“Artiste per Guasila”, ancora una serata per scoprire S’AcchisceddaL’esposizione, ospitata nella sala SIC del Montegranatico, potrà essere visitata anche nella serata di sabato 22 agosto
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Dopo il successo dell’inaugurazione e delle prime giornate di apertura, la mostra collettiva “Artiste per Guasila – S’Acchiscedda” si prepara a vivere un nuovo appuntamento con il pubblico. L’esposizione, ospitata nella sala SIC del Montegranatico, potrà infatti essere visitata ancora sabato 22 agosto, a partire dalle 18.30, in occasione dell’ultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della Maria Vergine Assunta. Un’occasione ulteriore per conoscere da vicino un progetto che ha suscitato interesse e partecipazione già dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso 13 agosto, e nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto. Numerosi visitatori hanno scelto di entrare nella sala, incontrare le artiste e soffermarsi sulle opere esposte, in un percorso capace di mettere insieme creatività, memoria e identità locale.
Protagoniste della mostra sono Martina Espa, ricamatrice, Annarita Atzori, pittrice sociale e acquarellista, e Maddalena Mereu, pittrice. Tre linguaggi e sensibilità differenti che dialogano tra loro attraverso l’arte e che trovano in Guasila il punto d’incontro, con uno sguardo rivolto al patrimonio culturale e alla storia della comunità. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale di Alessandra Sorcinelli, madrina e coordinatrice della mostra, e con il sostegno dell’amministrazione comunale di Guasila. L’ultimo appuntamento con “Artiste per Guasila – S’Acchiscedda” si inserisce così nel gran finale dei festeggiamenti. Sabato sono in programma la messa solenne e la processione di chiusura, mentre in serata sarà la musica della Carovana Folk ad accompagnare la conclusione della festa.