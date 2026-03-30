La mostra “Ex Verbo, Imago” va in archivio con un grande successo di pubblico. Allestita nelle sale delle Ex Casermette di Olbia e visitabile dal 27 al 29 marzo, l’esposizione targata Hub Letteratura ha registrato oltre 300 partecipanti accreditati, a cui si aggiunge un considerevole numero di visitatori non registrati, a conferma del forte interesse suscitato dall’evento.

Alla mostra hanno aderito 23 artisti tra i più rilevanti del panorama contemporaneo, con opere che hanno esplorato la trasformazione del linguaggio verbale in espressione visiva, offrendo al pubblico un’esperienza culturale innovativa e multidisciplinare.

L’iniziativa è stata arricchita da due significativi momenti di approfondimento culturale: l’incontro “La collana punica di Olbia: alcune riflessioni” e il convegno dedicato al tema del colore rosso e del suo valore simbolico, artistico e identitario per la città di Olbia. “Il successo di partecipazione conferma la validità di un progetto che mette al centro la parola come generatrice di immaginario”, interviene il presidente di Hub Letteratura, Salvatore Caligaris: “Siamo particolarmente soddisfatti della risposta del pubblico, che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso una proposta culturale capace di coniugare arte, storia e territorio”.

Soddisfatta anche la direttrice artistica dell’evento, Daniela Cittadini: “La mostra ‘Ex Verbo, Imago’ nasce con l’intento di creare uno spazio di dialogo tra linguaggi diversi. L’ampia partecipazione e il coinvolgimento registrato durante i giorni della mostra rappresentano un segnale importante per il valore della ricerca artistica contemporanea e per il ruolo che essa può svolgere nel territorio”.

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