Una serata con tutti i gruppi corali di Sestu protagonisti. Si terrà domani sera, sabato 28, il primo Festival Corale Città di Sestu “Armonias de Beranu”, organizzato dal Coro Popolare de Sardigna, di Sestu, dalle 19.30, nella sala consiliare del Municipio in via Scipione.

«Abbiamo organizzato questo evento per celebrare l’inizio della primavera, e anche per celebrare allo stesso modo la grande ricchezza musicale della nostra città, Sestu infatti vanta diversi cori» spiega Luciano Pucci, che ha organizzato il festival. All’evento parteciperanno il Gruppo Folk i Nuraghi, diretto da Renato Cannas, il Coro Emozioni in Armonia dell’Università della Terza Età, diretto da Sandro Angioni, e il Coro Populare de Sardigna, diretto da Giuseppe Pibiri.

Ciascun coro ha una storia che dura da diversi anni, e ognuno ha il suo stile, con tutti gli ingredienti per offrire una serata unica. «Si spazia tra la musica religiosa, quella sarda, quella più contemporanea. Tutti garantiscono un’esperienza di ascolto unica», promette Pucci.

L’ingresso è gratuito.

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