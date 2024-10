A Cagliari arriva la mostra “We are out of time”. Il progetto, firmato da Green Hub, sostenuto da ASX e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nasce per la promozione internazionale dell’architettura sostenibile italiana e per l’attivazione di reti di ricerca e di divulgazione di progetti qualitativamente significativi sui temi dell’ecosostenibilità nei luoghi della cultura.

Dal 12 al 19 ottobre Palazzo Siotto ospiterà presentazioni, lezioni e dibattiti sul tema. Taglio del nastro questo sabato alle 10.30.

All’evento parteciperanno numerosi ospiti di fama internazionale e si terrà il workshop internazionale “90 Seconds to Midnight. Design for a Sustainable Future”, organizzato dal New York Institute of Technology, dall’Università degli Studi di Cagliari e dalla Birmingham City University, che si propone di stimolare la creatività e l’innovazione tra gli architetti del futuro.

(Unioneonline)

