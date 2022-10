“Abbiamo sfruttato l’occasione per mettere in vetrina i tesori del patrimonio archeologico del nostro territorio”. Con queste parole i sindaci di Gesico Terenzio Schirru e di Guamaggiore Nello Cappai hanno commentato la partecipazione dei loro Comuni alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum. Le amministrazioni comunali di Gesico e Guamaggiore hanno stipulato una convenzione per promuovere congiuntamente i propri territori confinanti con il supporto della società Antes - Servizi di Archeologia Turismo e Marketing. “Abbiamo creato il materiale informativo e grafico indispensabile per far conoscere le ricchezze del territorio”, sottolinea l’archeologa Maily Serra.

Per entrambi i Comuni è stato realizzato materiale stampato di carattere divulgativo (appositamente realizzato sia in italiano che in inglese) e materiale multimediale, compresa la presentazione del modello 3D e del Virtual tour attraverso le Tombe dei giganti di Muttas Nieddas a Gesico.

L’offerta del progetto in rete è stata pensata per offrire nello stesso pacchetto turistico le visite guidate nelle chiese romaniche e nei siti nuragici di Guamaggiore e di Gesico.

