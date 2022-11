Nuovo appuntamento al Parco di Porto Conte con il format “Emozioni in Riviera”. Questa volta i visitatori andranno alla scoperta del pane e dell’olio. Sabato 12 novembre, infatti, l’evento sarà dedicato alla produzione olivicola locale e alla filiera cerealicola del Parco con il “Pa Punyat” ovvero il pane della tradizione algherese.

Due eccellenze del territorio che il Parco di Porto Conte intende valorizzare, in questo caso con un evento che prevede il ritrovo sabato alle ore 9 nel piazzale della Pace con partenza in pullman per la visita con degustazione nei frantoi certificati con il Marchio di Qualità del Parco: Accademia Olearia e Antica Compagnia Olearia.

Si proseguirà poi per Casa Gioiosa, sede del Parco, dove si terrà il convegno “Filiera Cerealicola del Parco, quali prospettive?” a cui interverranno, il direttore Mariano Mariani, Antonio Demelas dell’Agenzia Laore, Giovanni Antonio Farris dell’Accademia del Lievito Madre, Marirosa Martinelli del Parco di Porto Conte e Valerio Tomaso Taras dell’Associazione Slow Food. Al termine degli interventi i partecipanti potranno degustare gli oli delle aziende olivicole certificate del Parco.

Alle ore 14.30 è fissato il rientro in pullman al Piazzale della Pace. Per partecipare occorre prenotarsi tramite l'app dell'EcoMuseo scaricabile dal sito del Parco di Porto Conte.

© Riproduzione riservata