Ad Olbia un incontro imperdibile per conoscere una delle figure di spicco del teatro sardo, l’attore Antonino Medas. Stasera, con inizio alle 17.30, nella sala De Roberto della Biblioteca Simpliciana, la serata dedicata alla presentazione della biografia a fumetti dell’artista, edita da Taphros e curata dal disegnatore Davide Deidda e dallo sceneggiatore e regista Bepi Vigna, entrambi presenti all’evento.

L’opera, con le splendide tavole di Deidda - di recente in città sia in veste di autore che di insegnante al Festival del fumetto ”L’isola delle nuvole” – contiene anche una ricca carrellata di foto di scena e la descrizione, curata da Bepi Vigna, della maschera di Ziu Paddori, protagonista della più famosa commedia in lingua sarda e di cui Antonino Medas fu grande interprete.

Come nel ricordo del figlio Giacomo «negli anni Ottanta i suoi spettacoli al Teatro Massimo di Cagliari, facevano il tutto esaurito. Fu il migliore interprete di Ziu Paddori, forse la maschera più popolare del teatro sardo, e di Cinixu, il capolavoro di Antonio Garau, che lui stesso riadattò e mise in scena col fratello Mario, per la regia di Enzo Parodo e le scene di Primo Pantoli». Medas fu talento riconosciuto anche oltre i confini dell’Isola come attore dialettale, apprezzato e premiato.

La serata, inserita nella Rassegna Letteraria “Sul filo del discorso”, è patrocinata dalla Biblioteca Simpliciana e dall’Assessorato alla Cultura.

