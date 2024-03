Ci sarà anche il Nuraghe di “Bau Mendula”, a Villaurbana, tra i siti interessati dalle “Giornate Fai di Primavera”, in programma sabato e domenica, organizzate dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano).

Un’iniziativa che vuole coinvolgere i cittadini alla scoperta delle bellezze poco conosciute o accessibili solo in via eccezionale. “Bau Mendula” rientra tra queste: a breve, sarà oggetto di importanti interventi di scavo archeologico, restauro e valorizzazione.

Interventi che permetteranno di implementare le conoscenze sulle fasi di costruzione e di vita del nuraghe e realizzare le opere necessarie alla valorizzazione e fruizione, da parte del pubblico, dell’area archeologica. Eccezionalmente, sabato e domenica, sarà possibile visitarlo, grazie all’iniziativa curata dalla delegazione Fai di Oristano.

«Questo evento – commenta il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu - unico in Sardegna, ci consentirà di far conoscere al pubblico uno dei siti archeologici più belli e misteriosi del nostro territorio. I visitatori potranno visitare l'imponente struttura e il suo Villaggio prima dell’inizio dei lavori del prossimo ed immediato futuro saranno avviati per migliorarne la fruibilità e per iniziare a fare luce su tante parti della struttura ancora nascoste». Sabato e domenica, il nuraghe sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

