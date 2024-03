Un nuovo appuntamento all'Orto Giardino – località Su Idanu, Quartucciu - di Mariposa De Cardu, il centro di intervento teatrale de “Il Crogiuolo” nato in memoria di Luisa Atzeni, un’insegnante della scuola materna scomparsa qualche mese fa, sempre in prima linea per tendere una mano ai più fragili. In via Mameli, meglio conosciuta tra i quartuccesi come via Dell’Acqua, coltura e cultura si incontrano, si “sposano” e danno vita un orto condiviso dal nome “teatro di terra” ed è qui che prendono vita tutte le iniziative del progetto “Mariposa de cardu”, il teatro che incontra prima di tutti i più fragili.

Ieri mattina è andato in scena lo spettacolo "Joyce Lussu, la rivoluzione possibile", un recital letterario con Rita Atzeri e Chiara Vittone all'arpa. Ospiti gli studenti e le studentesse scuola di formazione professionale CIOFS che hanno fatto da guida ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia di via Verdi, insieme all’orto per conoscere i principi dell'agricoltura sinergica e piantare verdure e fiori nei bancali predisposti per loro. Durante la visita a essere sollecitati fin dal primo momento saranno oltre alla vista, il tatto, il gusto e l'olfatto.

Le piante incontrate lungo il percorso fra i bancali, verranno, accarezzate, annusate, assaggiate. Mariposa de Cardu sposa i principi della mobilità sostenibile e invita gli interessati e i visitatori a raggiungere l’Orto Giardino a Su Idanu a piedi, in bici o in autobus.

© Riproduzione riservata