E' un classico della letteratura per ragazzi scritto da Roald Dahl che ha trovato grande fortuna anche al cinema. "GGG Grande Gigante Gentile” è stato adattato anche al teatro ed è rivolto soprattutto ai più piccoli. Il titolo proposto domenica alle 18 al Teatro Astra di Sassari è inserito nella rassegna “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro.

L’amicizia tra Sofia e il GGG li porta ad escogitare un brillante piano per affrontare le proprie paure e vivere una vita migliore. Man mano che Sofia conosce il GGG, non solo passa la paura: sebbene siano così tanto diversi l’uno dall’altro, tra i nostri protagonisti scatta un riconoscimento. Un riconoscimento tra piccoli che piccoli non sono.

La traduzione Donatella Ziliotto. In scena Annachiara Zanoli, che porterà avanti la narrazione dando vita ai pupazzi di Sofia e del GGG, interpretando lei stessa oltre che la figura della narratrice, anche quella della regina, utilizzando oggetti ed elementi scenografici in maniera espressiva.

Regia di Lucia Messina, Sound designer di Andrea Santini, scenografie di Federico Balestro, pupazzi di Caterina Marcioni, Light Designer Riccardo Carbone.

