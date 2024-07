Oltre 50 cantine e 7 consorzi in vetrina ad Alghero per la prima edizione di Alguer Wine Week appena conclusa insieme al Concours Mondial de Bruxelles - Sparkling Session.

Un successo durato cinque giorni a Lo Quarter, nel cuore del centro storico algherese, con un parterre di grandi etichette, cantine sarde, eccellenze del territorio e un programma ricco di mostre e performance musicali che hanno celebrato la Sardegna in tutte le sue espressioni culturali.

Ad Alguer Wine Week protagonisti i grandi vini dell’isola e le sue eccellenze produttive, naturali e folkloristiche: al centro il patrimonio enologico della regione rappresentato dalle oltre 50 cantine e 7 consorzi presenti in un percorso degustazione che ha dato la possibilità agli appassionati di scoprire i migliori vini dell’isola, dall’entroterra alla costa, conoscendo le storie dei produttori tra i banchi d’assaggio. Consorzio Alghero DOC, Consorzio del Vermentino di Sardegna DOC, Consorzio del Cannonau di Sardegna DOC, Consorzio del Vermentino di Gallura DOCG, Cantine del Coros, Cantine della Romangia, Consorzio della Malvasia e Terralba DOC: queste sono state solo alcune delle realtà vitivinicole protagoniste che hanno dato la possibilità di scoprire il meglio dell’enologia sarda, dalle grandi denominazioni alle produzioni meno conosciute.

Accanto ai vini, Alguer Wine Week ha ospitato le eccellenze del territorio: dalla bellezza del Parco di Porto Conte con le sue proposte alle produzioni agroalimentari, alle storie e alle tradizioni. Grande l’entusiasmo riscontrato per le mostre dei costumi, da quelli dell’Ardia, agli abiti tradizionali di Uri, Bonorva, Ittiri e Usini per un ricco programma di esibizioni che ha messo in luce la storia dei capi tradizionali sardi. Non è mancato inoltre lo spazio alla buona musica con numerosi concerti che hanno visto salire sul palco grandi artisti provenienti dalla Sardegna e non solo. Il successo della Alguer Wine Week è stato arricchito dalla contemporanea presenza del Concours Mondial de Bruxelles, importante competizione enologica internazionale che ha reso Alghero non solo la culla della Sardegna del vino ma anche una grande vetrina dedicata ai migliori vini effervescenti e spumanti a livello internazionale.

Una combinazione vincente per un’esperienza unica nel suo genere nell’enologia sarda, che visto la sua realizzazione grazie alla sinergia tra il Consorzio Alghero DOC, i consorzi e le aziende vitivinicole partecipanti, con il patrocinio e il finanziamento della Regione e il contributo di Camera di Commercio Nord Sardegna e Promocamera, Comune di Alghero, Fondazione di Alghero, Salude & Trigu, Laore, Coldiretti, CIA Contadini Italiani, Confagricoltura, AIS Sardegna, Consorzio Riviera del Corallo, CCN Al Centro Storico, Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Isola Piana e le agenzie La Miro, Mindflow e Waveweb.





