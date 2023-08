Un racconto in poesia e musica per Alda Merini, soprannominata "la poetessa dei Navigli". Sabato ad Alghero in piazza Pino Piras, con inizio alle 22, il Cantiere Poetico di OttobreinPoesia propone lo spettacolo “Mi trovi ai Navigli. E ovunque”.

Un viaggio poetico costruito attraverso la voce e le immagini che raccontano la grande poetessa milanese e tutte le dimensioni della sua narrazione: l’ironia, l’erotismo, la sensualità, il manicomio, il sacro, i simboli, la vita. Non una semplice celebrazione, né un omaggio postumo ad una delle più grandi poetesse del Novecento, ma un’occasione per condividere la passione per la sua poesia, la forza del suo vivere, entrando nel suo mondo più intimo anche grazie all’ascolto della sua voce registrata. L’idea di questo spettacolo nasce infatti grazie all’incontro che Leonardo Onida, ideatore e direttore artistico del festival OttobreinPoesia, ebbe nel 2008 quando riuscì ad incontrare la poetessa, a casa sua sui Navigli, per invitarla alla seconda edizione della celebre manifestazione dedicata alla poesia, allora ancora poco conosciuta, diventata negli anni il più importante festival internazionale poetico della Sardegna. Fu un incontro ricco di sorprese che consentì di raccogliere e conservare racconti di vita e poesia, muri con versi scritti col rossetto, foto della poetessa e audio originali che verranno riproposti durante lo spettacolo con la voce registrata dell’artista che parla di bellezza, fumo, manicomio, amore.

Il reading poetico sarà accompagnato dalle musiche originali di Simone Faedda alla chitarra e di Giovanni Sanna Passino alla tromba con regia, testi e voce narrante affidati a Leonardo Omar Onida.

L’evento è inserito nel calendario degli appuntamenti del X festival “Dall’altra parte del mare”.

© Riproduzione riservata