Prosegue la rassegna Alta fedeltà. Ascolti ibridi, un percorso di ascolto a cura di Angela Colombino nell’ambito della programmazione di Atelier#.

La serie di appuntamenti, che prende il titolo dal best seller dello scrittore londinese Nick Hornby (1995), è strutturata in quattro incontri monotematici, pensati per scoprire artisti e musicisti, cantautori e parolieri, discografici e producer scovati grazie ad una accurata selezione e un profondo lavoro di ricerca. Angela, accompagnata da ospiti attivi nel panorama musicale nazionale e internazionale, disegnerà itinerari inediti tra culture, periodi storici, sperimentazioni e contaminazioni.

Dopo un primo appuntamento sulla produzione musicale indipendente sarda, il secondo incontro dal titolo Archeologia Musicale. Alla ricerca del disco perduto, propone un percorso di ricerca, recupero e ristampa di perle rare della musica isolana e italiana: veri e propri tesori nascosti in archivi di radio dismesse o magazzini dimenticati, pronti a essere scoperti, rimessi a nuovo e pubblicati per un target di appassionatissimi.

Ospite dell'incontro: Carlo Simula, archeologo musicale e fondatore dell’etichetta Disco Segreta.

L’appuntamento è per giovedì 28 marzo dalle 19 nell’Atelier#1 di via Carlo Alberto 80, ad Alghero. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria al numero +39 348 828 12 92 (solo Whatsapp), o tramite mail all’indirizzo atelier3@fondazionealghero.it

