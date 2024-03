Siti museali aperti per il lungo fine settimana di Pasqua, con il Macor, il Museo del Corallo e il Musa, il Museo Archeologico che garantiranno visite mattina e pomeriggio.

Il Museo del Corallo, ospitato in un edificio in stile liberty di via XX Settembre, espone i gioielli in oro rosso prodotti dalle botteghe degli orafi specializzati, pezzi unici ma anche documenti e filmanti d’epoca.

Il Museo Archeologico in via Carlo Alberto, allestito nei suoi tre piani per una superficie di mille metri quadrati, raccoglie invece le testimonianze archeologiche fino all’età moderna, attraverso i contesti più rappresentativi e rilevanti dal punto di vista storico e scientifico e racconta al visitatore la storia di Alghero con i reperti recuperati nei villaggi nuragici e nelle necropoli ipogeiche.

Aperta pure la Grotta di Nettuno, se il meteo sarà clemente si potrà accedere all’antro partendo dal porto di Alghero, a bordo delle motonavi che compiono la traversata fino a Capo Caccia.

