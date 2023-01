Dal 1948 l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero è protagonista indiscusso della vita musicale e culturale della città del territorio.

È nato grazie all’iniziativa di ottanta cittadini, come ente senza fine di lucro, ottenendo immediatamente il titolo di “Scuola della Città” dal Consiglio comunale di Alghero (la direttrice era la pianista Marialisa De Carolis cui è intitolato l’Ente lirico di Sassari) e dopo soli 4 anni diventa, per disposizione del Ministero dell’Istruzione, primo in Italia, liceo musicale.

Oggi l’Istituto Verdi è un punto di riferimento per chi ama la musica e il teatro di qualità, con le sue attività rivolte ai più piccoli e alle fasce più deboli e orientate alla diffusione della cultura musicale e alla promozione dello studio della musica in tutte le sue forme espressive, anche, con particolare riguardo alla cultura e alle tradizioni della Sardegna, soprattutto quella catalano algherese.

Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della sua fondazione e sono tante le iniziative in programma per celebrare il prestigioso traguardo: il riordino e la catalogazione dell’archivio storico, finalizzati alla sua digitalizzazione; l’istituzione di un premio per una tesi di laurea sulla storia dell’Istituto, in collaborazione con l’Università di Sassari; la realizzazione del nuovo logo, con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico Musicale di Alghero; un sito internet che raccoglierà l’archivio storico e che ambisce a diventare un punto di raccolta di produzioni musicali, soprattutto dei giovani musicisti, da mettere a disposizione di tutti; Infine, un video che intende raccontare per immagini la storia del Verdi.

Per questo, la presidente Giusy Piccone lancia un appello a chiunque abbia realizzato o conservi nei propri archivi personali fotografie, “filmini” o documenti che in qualsiasi modo possano contribuire a realizzare questo progetto: «Chissà quanti genitori algheresi hanno fotografato o filmato i propri figli durante un saggio, un concerto, una lezione dell’Istituto Musicale. Ecco, mi rivolgo a loro, ai figli, ai nipoti: vi preghiamo di condividere con noi i vostri ricordi per confezionare il nostro regalo speciale per il Verdi, per i suoi amici e per tutta la città».

Potete rivolgervi alla segreteria dell’Istituto in via Simon n. 3 nei pomeriggi del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì o contattarci al 3501508005 o per email ist.musicaleverdi@gmail.com È anche stata avviata una raccolta fondi con lo scopo di aiutare l'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi nel proseguimento delle attività didattiche e musicali e di operare sul territorio con l'autonomia che ne ha contraddistinto l'operato in tutta la sua storia.

