«Nel 1983, dalla chiesa di San Francesco di Alghero vennero smontati quattro altari lignei di notevole valore, realizzati tra il 1700 e il 1749 dai fratelli Masala, due artisti locali. I preziosi altari vennero inviati per una ristrutturazione, ma successivamente risultarono irreperibili».

Il gruppo femminile di Orizzonte Comune ricorda la vicenda degli altari lignei di Alghero finiti in Gallura in “deposito temporaneo” ormai da 45 anni. «Negli anni, la vicenda è stata dimenticata, e nessuno ha mai saputo davvero cosa fosse successo a quegli oggetti di grande valore storico e culturale». Più di recente sono stati i giornalisti Giampaolo Barceloneta, Gianni Careddu Panu e Antonio Sini a puntare i riflettori sul prezioso patrimonio artistico che, si spera, possa tornare presto in possesso della comunità.

«Stupisce il silenzio di una certa vecchia politica che invece di esaltare l'operazione mantiene un incomprensibile e colpevole silenzio», fanno notare, intanto, le militanti di Orizzonte Comune.

