L’associazione culturale Obra Cultural de l’Alguer annuncia la cerimonia di premiazione della 42ª edizione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”, dedicato alla promozione della lingua catalana di Alghero e alla valorizzazione della creatività letteraria. Intitolato al poeta e intellettuale algherese Rafael Sari, il concorso è da oltre quattro decenni un punto di riferimento per autori locali e internazionali che scelgono di esprimersi in algherese, nelle forme della poesia e della prosa. La cerimonia si terrà sabato alle17, presso la sala conferenze di San Francesco, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, membri della giuria, autori e appassionati di cultura. Durante l’evento saranno letti alcuni testi selezionati e verrà reso omaggio alla figura di Sari, simbolo della tradizione letteraria locale. Ospite d’onore della serata sarà la giovane cantante algherese Aurora Bassu, che arricchirà l’evento con un’esibizione musicale ispirata alle radici culturali del territorio. Il Premio “Rafael Sari” è organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero, con il supporto della Fondazione Alghero e dell’ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

