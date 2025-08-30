Sabato 30 e domenica 31 doppio appuntamento ad Albagiara e Senis.

Sabato, ad Albagiara, a partire dalle 21, nella piazza Mercato, va in scena il teatro con un evento organizzato da Comune, Consorzio Due Giare, Regione e la compagnia “Barbariciridicoli”. Marta Proietti Orzella, una delle più brave attrici del teatro sardo contemporaneo, con la complicità del chitarrista Luca Pauselli, proporrà “Comicissima”, uno spettacolo fatto di canzoni, macchiette, parodie e personaggi esilaranti, all’insegna del buon umore e del divertimento.

Domenica, a Senis, dalle 18.30, nella sala convegni dell’ex Montegranatico, Luciana Murru presenterà il libro “L’altra metà della cura” e dialogherà con Caterina Contini. Le letture saranno affidate a Paolo Serra e Lucia Anedda, mentre il coordinamento della serata sarà del sindaco Salvatore Soi. Luciana Murru, cittadina di Senis, ha lavorato per 43 anni nella Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano prima da infermiera, poi da psicologa nel reparto di psicologia clinica, che ha contribuito a fondare.

© Riproduzione riservata