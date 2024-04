Il designer cagliaritano Felice Serreli è fra i protagonisti della Settimana del Design Italiano organizzata in Paraguay dall’Ambasciata d’Italia.

La rassegna prende il via oggi nella capitale Asuncion e proseguirà fino al 20 aprile. Fra i temi al centro della rassegna, i temi dell'innovazione, della sostenibilità e dell'inclusione.

Tra i diversi appuntamenti un workshop, una mostra, la proiezione di video, una masterclass e il Wine Design, con degustazione di vini italiani.

L’apertura al centro SAX del Paseo La Galeria della capitale coincide con la mostra "Cento Vasi", caratterizzata dalla proiezione di video di opere del Made in Italy, a cura dell'addetto culturale dell'Ambasciata d'Italia, Maria Cristina Brizzi. Tra le attività in programma, a partire da domani, il workshop del designer Serreli con i 5 finalisti del concorso "Il mio giardino ideale", organizzato in collaborazione con la Facoltà di Architettura, Design e Arti dell'Università Nazionale di Asuncion (Fade/Una). Proprio nella Fade/Una, Felice Serreli terrà una masterclass sul tema "Fare Valore: Appunti sul Design", con accesso libero e gratuito.

Il Wine Design prevede invece una degustazione di vini italiani a cura di Olivier Gayet, presidente dell'Associazione Paraguaiana dei Sommelier. A seguire anche un convegno dal titolo “Design on the road” e una conferenza con il segretario al Turismo, Angelita Duarte.

Felice Serreli è nato nel 1974 a Cagliari. Si è laureato in Arti Visive e Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive e contribuito a seminari e workshop che promuovono il Made in Italy in tutto il mondo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata