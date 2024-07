Online il bando della quinta edizione del Premio “Gianni Massa”, promosso dal CORECOM Sardegna nell’ambito delle iniziative organizzate per incoraggiare l’educazione ai media, nonché l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi.

L’edizione 2024 del Premio intitolato a uno dei più grandi giornalisti sardi ha come tema la violenza nella rappresentazione mediatica. «Viviamo in una società profondamente violenta – spiega il Presidente del CORECOM Sardegna, Sergio Nuvoli – Assistiamo inermi alla piaga dei femminicidi, che tanta parte hanno nei resoconti delle cronache. Nell’ambito delle trasmissioni televisive e sui canali social assistiamo ad un progressivo impoverimento della comunicazione a vantaggio di forme verbali costantemente aggressive. Il linguaggio d’odio va frenato con ogni mezzo, perché spesso anticipa la violenza fisica e la lacerazione sociale».

«Per questo chiamiamo ancora una volta a raccolta le scuole, gli atenei e i colleghi e le colleghe giornaliste – prosegue Nuvoli – Il Premio Gianni Massa è oggi un’ottima occasione per dibattere sui temi più importanti del momento, ma anche per comprendere quanto un determinato argomento è stato spiegato con efficacia dai media della nostra regione».

Tre le sezioni del Premio, scuola, università e giornalismo: per tutte la scadenza è fissata al 31 ottobre 2024. Per la sezione giornalismo sono in palio tre premi dal valore di 2mila euro ciascuno, per gli elaborati provenienti dagli istituti scolastici superiori di tutta la Sardegna sono a disposizione tre premi da 3mila euro ciascuno, mentre per le migliori due tesi di laurea (sia triennali sia magistrali) i partecipanti concorreranno all’attribuzione di due premi da 4mila euro ciascuno.

Partecipare è semplicissimo: tutto avviene in modalità elettronica, attraverso la procedura indicata nel bando disponibile sul sito web del Consiglio Regionale della Sardegna (sezione CORECOM).

