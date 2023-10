Al via a Ghilarza un corso di poesia sarda. A proporlo da fine ottobre sino a metà gennaio è l’associazione culturale Poetas Improvvisadores con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare una tradizione che rischia di scomparire.

Da qui l’idea di attivare un laboratorio gratuito di poesia in lingua sarda e apprendere così i segreti nascosti dietro a canti come otavas, sonetos, mutos e altre forme di poesia. «Si tratta di un'antica tradizione, da tramandare anche alle nuove generazioni. Vogliamo valorizzare la vera poesia, quella che i nostri antenati ci hanno lasciato e che vogliamo arrivi alle generazioni future. Abbiamo il dovere di tentare di far nascere nuovi poeti», sottolinea Celestino Mureddu presidente dell’associazione Poetas improvvisadores.

Il corso, organizzato con il supporto dell'Amministrazione comunale, è aperto a persone di ogni età. Già una trentina le adesioni arrivate all’associazione, ma si è fiduciosi sul fatto che i numeri possano salire ancora. Gli incontri si terranno all’auditorium comunale di Ghilarza il martedì dalle 16 alle 19. Già calendarizzati gli incontri: il 31 ottobre, il 7, 14, 21 e 28 novembre, il 5, 12 e 19 dicembre. Infine il 9 e 16 gennaio.

