È stato un artista unico e irripetibile Enzo Jannacci. Fuori dagli schemi anche per un repertorio variegato.

Domenica al Teatro Verdi di Sassari doppia occasione (alle 11 e alle 18) per assistere a “Vengo anch’io… - Omaggio a Enzo Jannacci”, progetto del pianista, compositore e arrangiatore Corrado Guarino che per l'Orchestra Jazz della Sardegna ha elaborato gli arrangiamenti di alcuni brani dell'artista milanese.

La forza dirompente delle canzoni di Jannacci, l’ironia dissacrante e visionaria della sua graffiante satira sociale, ma anche la sua poesia struggente vengono rese dalla voce di Boris Savoldelli.

L'appuntamento è il terzo nel cartellone della rassegna "To be in jazz i concerti aperitivo", organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

