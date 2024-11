La rassegna “Voci di donna” chiude con uno spettacolo molto atteso: giovedì alle 20.30 il Teatro Verdi di Sassari ospita la Nestor theater company di Kevin Arduini con “Maria Callas la Storia. Lo spettacolo della Divina”.

In scena 14 artisti tra cantanti, musicisti, attori, figuranti e danzatori che grazie alla regia di Kevin Arduini, danzatore professionista molto noto e apprezzato, danno vita ad una rappresentazione di grande fascino. Protagonista il soprano Debora di Vetta interprete nel ruolo della mitica Maria Callas. Nello spettacolo attraverso le arie d'opera più famose da lei interpretate, Callas si racconta e ripercorre la sua vita da bambina fino alla morte.

Il regista porta sul palco insieme alla storia di Maria Callas anche quella della pittrice Frida Kahlo e del pianista Szpilman. Tre artisti che non si sono mai incontrati ma sono vissuti nello stesso periodo storico diventando emblema delle loro rispettive arti: il canto lirico, la musica, la pittura, confluiscono in questo progetto in un unico nucleo emozionale.

Venerdì mattina spettacolo per le scuole.

La compagnia sostiene anche progetti umanitari. Parte del ricavato servirà per sostenere le seguenti associazioni: CPF - Consultorio familiare, “La Sorgente”, Associazione Mondo X – Sardegna, Fondazione Lorenzo Paolo Medas, Casa della Fraterna Solidarietà, APS Suor Teresa Tambelli, Associazione Impronta Cuore di donna, Fondazione internazionale il giardino delle rose blu ETS e Gruppo ANGSA.

