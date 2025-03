Non solo romanziere di razza, ma anche appassionato e critico di cinema. Il libro “Apnea. Scritti sul cinema" di Salvatore Mannuzzu, edito da Angelica Editore, verrà presentato domani alle 18 presso il Vecchio Mulino di Sassari. Sante Maurizi, che ha curato la prefazione, dialogherà con Alessandro Cadoni, curatore dell’opera.

Il volume raccoglie una selezione di scritti di Mannuzzu, frutto di quasi cinquant’anni di carriera, comprendendo articoli, recensioni di film e interviste. Nei primi interventi sulle pellicole del grande schermo Mannuzzu si firmava come Giuseppe Zuri, lo pseudonimo utilizzato come autore del romanzo "Un dodge a fari spenti". Tra i contenuti, si trovano anche le schede critiche redatte in qualità di giurato del Premio Franco Solinas nel 1986.

Mannuzzu descrive il cinema come un’esperienza di “apnea”, un momento di immersione in un buio che offre una sorta di rifugio quotidiano.

L'incontro è organizzato in collaborazione con Koinè Libreria Internazionale e Festival Pensieri e Parole- Libri e film all'Asinara.

