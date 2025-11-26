Storia dell'avventuroso viaggio di una formica che vuole diventare un pesce. È adatto a bambine e bambini dai due anni in su, e quindi praticamente per tutti, "Al mare", proposto dalla Compagnia MTTM – Micro Teatro Terra Marique di Perugia. L'appuntamento è per domenica alle 18 al teatro Astra di Sassari.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Claudio Massimo Paternò sul palco insieme a Ingrid Monacelli, narra il meraviglioso viaggio di una formica dalla sorgente di montagna, fino al mare, per realizzare il proprio sogno: diventare un pesce. Nel percorso scoprirà cosa sono i ruscelli, i torrenti, le cascate, i fiumi e i laghi. Ne conoscerà i pericoli e comprenderà come poter superare le difficoltà. Imparerà a contare su sé stessa, ad essere più sicura dei propri mezzi, a risolvere i problemi. Trasformerà l’impossibile in possibile e alla fine… riuscirà ad avverare il proprio sogno di diventare un pesce.

Il titolo è inserito nel cartellone della 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”.

