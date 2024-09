È come una rassegna open, con un cartellone dove accanto alle proposte per ragazzi ci sono quelle per adulti, dove gli spettacoli tradizionali si alternano a incontri culturali nelle scuole. Dieci appuntamenti tra settembre e dicembre: è l'offerta della terza edizione di “Plays!” rassegna multidisciplinare organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro.

Il via domenica 15 alle 18 sul palco del teatro Astra di Sassari con “L’orco gentile e la fata incavolata” uno spettacolo di teatro ragazzi portato in scena da La casa di creta di Catania. Il 22 settembre andrà in scena il Teatro Instabile di Paulilatino con “Biancaneve Musical”.

Si conferma la collaborazione internazionale con il gruppo di Siviglia Danza Mobile, il collettivo che applica un metodo di accoglienza, formazione e professionalizzazione di persone portatrici di disabilità. Da segnalare pure la coproduzione guidata dalla danzatrice sassarese Alice Friggia e un laboratorio espressivo che si terrà al teatro Astra il 2, 3 e 4 ottobre.

Una menzione meritano pure i due incontri culturali riservati alle scuole. Il primo dedicato al grande progetto di ricerca europeo Einstein Telescope (25 settembre) e il secondo il 2 ottobre in collaborazione con l’AES e il Festival letterario Mediterranea, con un omaggio a Siobhan Dowd.

© Riproduzione riservata