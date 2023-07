È nato la scorsa estate, quando per la prima volta si riunì nella chiesa di Sant’Eulalia. Ma ora il Coro di Cagliari ha avuto l’occasione di esordire ufficialmente, con un’esibizione al Municipio, nella sala del Consiglio comunale.

Nato da un’intuizione del mamoiadino Fabrizio Gungui, il nucleo originario – di sole voci maschili – è composto da coristi provenienti da tutta la Sardegna, ma in particolare dal Nuorese. L’idea era quella di mettere insieme la musica e l’amicizia che legava i componenti. Nel corso dei mesi, però, il gruppo ha accolto nuove voci, anche cagliaritane e del Campidano.

La prima apparizione ai mercatini natalizi, quando il Coro di Cagliari aveva conquistato il pubblico in piazza Yenne. Sino all’attualità, con l’esibizione “ufficiale” che ha intrattenuto i presenti con una decina brani, attinti dalla tradizione sarda sacra e profana. Certamente, però, non manca un occhio di riguardo per il capoluogo, del quale i componenti indossano i colori ufficiali, con un abito in velluto blu con dettagli rossi, una camica bianca e il bonette rosso.

In calendario, già pronto il prossimo appuntamento, con un’esibizione in piazza a Romana, nel Sassarese, in programma per il prossimo 6 agosto.







© Riproduzione riservata