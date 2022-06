Sei personaggi per una stessa Isola, grande quanto i protagonisti che l’Abi d’Oru ha deciso di celebrare quest’anno con l’iniziativa “Al mare con”.

“Chi viene in Sardegna ne ama soprattutto il mare, ma la Sardegna non è solo questo”, spiega Diana Zuncheddu, amministratore delegato dell’albergo a 5 stelle di Porto Rotondo con vista sul Golfo di Marinella.

“Con questo progetto vogliamo instillare nei tanti ospiti che ci scelgono ogni anno il seme della curiosità per nomi che hanno segnato la storia e l’arte sarda ma anche italiana. ‘Al mare con’ è un invito a tuffarsi nelle storie di Antonio Gramsci, leggere i suoi libri in camera, o scoprire Edina Altara e i suoi tratti leggeri e colorati”.

Oltre al politico e filosofo di Ales e alla designer sassarese, la collezione di suite dell’Abi d’Oru celebra anche la scrittrice nuorese Premio Nobel Grazia Deledda, la giudicessa Eleonora d’Arborea, l’artista Maria Lai, nativa di Ulassai, ed Eva Mameli, madre di Italo Calvino e prima donna in Italia a insegnare botanica all’Università.

Per ognuno di loro è stato creato anche un percorso guidato alla scoperta delle tracce lasciate sull’Isola: si parte dall’albergo per visitare in giornata i loro luoghi, i borghi di Ulassai, Ghilarza e Castelsardo ma anche Cagliari, Sassari e Nuoro.

I tour, che copriranno tutta la stagione estiva, includono visite a case museo, nuraghi e pozzi sacri, orti botanici e domus de janas.

La suite dedicata a Maria Lai (foto concessa dall'Abi d'Oru)

