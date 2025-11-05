Azuni Multimedia è un contenitore online per articoli, saggi, racconti, poesie, interviste, rubriche, elaborati grafici, foto, video e audio che si ispira alle precedenti esperienze di Azuni News, il giornale online della scuola, e Azuni News Tv, la sezione dedicata ai prodotti audiovisivi, il primo rimasto in rete per sette anni e la seconda per quattro.

Responsabile editoriale di Azuni Multimedia è il dirigente scolastico Antonio Deroma mentre il professor Gian Piero Farena, referente della dirigenza per la comunicazione, è a capo di una redazione composta da dieci docenti di varie discipline e da circa trenta studenti, con continue richieste di partecipazione da parte di altri alunni.

La grande novità è che le pagine di Azuni Mutimedia sono aperte a tutti i componenti della comunità scolastica, sempre con in testa gli studenti, anche se conservano alcune storiche rubriche di Azuni News, prima fra tutte quella con il titolo “Gli amici del Liceo Azuni” riservata agli ex azuniani, dai dirigenti scolastici ai docenti e agli alunni fino al personale scolastico e a chi ha collaborato a vario titolo con l’istituto.

© Riproduzione riservata