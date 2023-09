È tutto pronto per Cagliari Mistica, la rassegna ideata dal Crogiuolo, inserita nelle iniziative di Cagliari dal Vivo, un progetto del Comune grazie al sostegno del Ministero della Cultura. Una rassegna che fino al primo ottobre farà incontrare il teatro e lo spettacolo, ma non solo, anche visite guidate e laboratori, con luoghi storici simbolo della città, come la Necropoli di Tuvixeddu, i sotterranei dell’Istituto dei Salesiani e la galleria- rifugio di via Don Bosco, la Grotta della Vipera, e i palcoscenici di Casa Saddi a Pirri e Teatro del Segno a Is Mirrionis.

Luoghi e palchi che si incroceranno e ospiteranno, insieme a importanti attori e attrici sardi, alcune personalità di spessore sulla scena nazionale, come Serra Yilmaz, Marco Baliani, Laura Curino e Renato Sarti. Sarà la Necropoli di Tuvixeddu a battezzare lunedì alle 20, l’intenso cartellone di appuntamenti: in scena Deinas, di Clara Murtas, con Rita Atzeri, Manuela Ragusa, Gisella Vacca, Marta Gessa. Le musiche dal vivo di Nicola Agus.

Una sintesi dei miti della Dea madre, dei miti classici greci e degli elementi loro espressione all’interno della cultura popolare sarda. Si prosegue martedì 26 a Casa Saddi alle 21, con Venere in pelliccia, liberamente tratto da La Vénus à la fourrure di David Ives, ispirato all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch. Sempre il 26, ma alle 17, nella casa di Riposo Vittorio Emanuele II di Terramaini, Logos de Arena - Tres amigus a giru in Sardinnia, di e con Rita Atzeri, e con Franco Baire e Gisella Vacca. Ancora Casa Saddi sarà teatro mercoledì 27, alle 21, dello spettacolo Cassandra Ventiventi, una coproduzione Il crogiuolo – Botti du Schoggiu. Il 28, alle 17, si torna alla Necropoli di Tuvixeddu con La vipera e il cemento, una visita guidata teatralizzata con Giovanni Trudu e Alessandro Redegoso.

L’itinerario è a cura di Maria Spanedda del GAK (Gruppo Archeologico Kalaritano) e di Claudia Caredda di Trip Sardinia. Lo stesso giorno, in serata alle 21, al TsE (Teatro del Segno) in via Quintino Sella a Is Mirrionis, andrà in scena “Io&Amy Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse”. Sarà ancora la Necropoli di Tuvixeddu a fare da cornice venerdì 29, alle 20, a Opposti flussi, di e con Marco Baliani. Baliani, il giorno dopo, sabato 30, presenterà nel foyer del Teatro Massimo, alle 18, il suo libro “Ogni volta che si racconta una storia”. Tornando al giorno prima, venerdì 29 a diventare “protagonista” di Cagliari Mistica sarà la Galleria Rifugio di via Don Bosco, dove alle 17 si svolgerà una visita guidata a cura dell’associazione Specus, con anche la traduzione in lingua LIS, in collaborazione con Sardegna Sardens. Giornata ricca di appuntamenti quella del 30 settembre.

Nei Sotterranei dell’Istituto dei Salesiani, altro luogo “mistico”, alle 17 si terrà una visita guidata curata dall’associazione “L’Isola che vorrei” (anche in lingua LIS, in collaborazione con Sardegna Sardens). A seguire, alle 19, i Sotterranei diventeranno palcoscenico ideale per Memorie dal sottosuolo, di Giorgio Todde, con Rita Atzeri, accompagnata dall’arpa di Chiara Vittone. E proprio la Necropoli di Tuvixeddu ospiterà alle 19 Contos e faulas, di e con Marta Gessa, giovane attrice cresciuta “a bottega” nel Crogiuolo sotto la guida di Rita Atzeri.

Ma prima, dalle 16.30 alle 18.30, a Tuvixeddu si terrà un laboratorio archeologico, a cura dell’associazione culturale “L’Isola che vorrei” (per massimo 10 partecipanti; partecipazione gratuita in ordine di prenotazione). La serata del 30 si concluderà a Casa Saddi, alle 21, con Il rumore del silenzio, testo e regia di Renato Sarti. Il nucleo principale del cartellone di Cagliarti Mistica si chiuderà domenica 1 ottobre. Altra giornata densa di eventi, che comincerà alla Grotta della vipera: alle 17 “La vipera e il cemento”, visita guidata teatralizzata, con partenza da Tuvixeddu, con Giovanni Trudu e Alessandro Redegoso.

L’itinerario è a cura di Maria Spanedda del GAK (Gruppo Archeologico Kalaritano) e di Claudia Caredda di Trip Sardinia (anche in lingua Lis, a cura di Sardegna Sardens). Alle 19 sempre La Grotta della Vipera accoglierà Le ceneri di Attilia, di Clara Murtas, con Rita Atzeri, Gisella Vacca e Chiara Vittone all’arpa. Ma prima, poco più su, nella Necropoli di Tuvixeddu si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 un laboratorio archeologico condotto dall’Associazione culturale “L’Isola che vorrei” (partecipazione gratuita in ordine di prenotazione per un massimo di 10 partecipanti). E sempre nel parco di Tuvixeddu, alle 19, il Gruppo Storico Teatro e la Compagnia dei Ragazzini di Cagliari, diretti dall’attrice e regista Monica Zuncheddu, presentano Visita di condoglianze di Achille Campanile, regia di Monica Zuncheddu.

A mettere il sigillo alla giornata di domenica 1 ottobre sdarà una delle ospiti più attese di Cagliari Mistica: Serra Yilmaz, attrice, turca, di Istanbul, con studi in Francia, icona e musa di molti film del regista Ferzan Ozpetek, che l’ha fatta conoscere in Italia al grande pubblico con il suo volto e le sue espressioni inconfondibili, sarà alle 21 a Casa Saddi con Novelle orientali, di Marguerite Yourcenar, nella traduzione di Maria Luisa Spaziani.

La rassegna poi tra ottobre e l’inizio di novembre porterà una intensa attività laboratoriale in alcune scuole cagliaritane. Il 16, 23 e 30 ottobre si svolgerà un laboratorio teatrale per i ragazzi della scuola elementare Santa Caterina, curato da Gisella Vacca. Un laboratorio di animazione alla lettura, condotto da Marta Gessa, si terrà, invece, ai Pini il 18, 19 e 20. Lo stesso laboratorio si svolgerà il 24 nella scuola di Santa Caterina. Infine Legambiente Sardegna si occuperà di un laboratorio di educazione ambientale sempre nella scuola di Santa Caterina il 25 e 26 ottobre. Per chiudere il 5 novembre Casa Saddi a Pirri ospiterà gli esiti finali dei laboratori con le scuole.

