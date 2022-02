Un grave lutto ha colpito oggi il settore della ristorazione che dice addio a Fabio Picchi, lo chef fondatore di uno dei più importanti ristoranti italiani, il Cibreo di Firenze.

67 anni, Picchi era anche scrittore e volto noto della tv. Ha partecipato a programmi come “Geo” ed è stato ospite di vari programmi su La7.

Aveva aperto il suo locale nel 1979 e un anno fa ne aveva lasciato la conduzione al figlio.

Profondo dolore è stato espresso dal sindaco di Firenze, Dario Nardella: “La sua morte ci lascia tutti sbigottiti, profondamente rattristati. Per me Fabio è stato un punto di riferimento nella comunità fiorentina e un amico vero. Il suo estro, la sua passione per la vita e per il suo lavoro, la sensibilità verso i temi dell'ambiente, dell'inclusione sociale facevano di Fabio una persona vera, animata dal desiderio di partecipare alla comunità fiorentina".

Lo chef si era dedicato anche al teatro e a un progetto sulle produzioni alimentari di qualità.

