Lascia un segno profondo nel mondo della cultura e della ricerca storica per le sue idee, la sua umanità e il suo rigore. Addio a Valerio Strinati, morto all'età di 70 anni. Era nato a Roma, è stato consigliere parlamentare del Senato e coordinatore degli eventi culturali della Biblioteca di Palazzo Madama, si è occupato di storia del socialismo e del movimento operaio italiano, di storia delle istituzioni e di legislazione sociale. Ha scritto numerosi saggi di storia politica e sociale dell’Italia contemporanea.

Era molto legato alla Sardegna, in particolare al mondo di Emilio Lussu. Stava pensando alle celebrazioni per il cinquantennale della morte del Cavaliere dei Rossomori. Con Antonio Fanelli ha curato, nel 2018, il numero 28 della rivista “Il de Martino” interamente dedicato all’antifascista e leader politico di Armungia, contenente l’intervista inedita allegata in cd, realizzata da Gianni Bosio e ritrovata nella nastroteca dell’Istituto “Ernesto de Martino”.

Nei giorni scorsi aveva presentato a Roma il volume “Dall’esilio in Sardegna alle istituzioni del regno. Materiali per una biografia di Gaspare Finali” curato dai ricercatori sardi Walter Falgio e Daniele Sanna. La rivista “Patria Indipendente”, che lo avuto tra i suoi collaboratori, lo ricorda come “un intellettuale raffinato dalle lunghe visioni, una gentilezza da galantuomo di altri tempi, autore di libri, impegnato con le maggiori realtà culturali del nostro Paese”.

Valerio Strinati è stato, nella XVI Legislatura, capo segreteria della Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito, presieduta dal sardo Gian Piero Scanu. In quel ruolo venne in Sardegna, per una serie di audizioni e sopralluoghi, con la voglia di conoscere e approfondire che è sempre stata il tratto distintivo della sua personalità.

