Lutto nel mondo della cultura per la morte di Tito Stagno, lo storico giornalista Rai che la sera del 20 luglio 1969 aveva raccontato in tv lo sbarco sulla Luna.

Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, è stato anche inviato speciale al seguito delle grandi personalità del Novecento e responsabile della Domenica Sportiva, dal 1976 al 1995.

“Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare'', la frase pronunciata da Stagno mentre, in cuffia, ascoltava le parole che si dicevano gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin e la centrale di Houston: “Reached Land”. Oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston dove c'era Ruggero Orlando, per coinvolgere gli italiani in quell'attimo in cui l'uomo mise piede sulla Luna.

Proprio in quei momenti i due giornalisti avevano avuto un battibecco, ripercorso più volte da Stagno: il disaccordo era nato sul momento preciso dell’allunaggio. Dalle analisi effettuate successivamente era stato accertato che il giornalista cagliaritano aveva annunciato l’evento con 56 secondi di anticipo, Orlando con circa 10 secondi di ritardo.

Di quella diretta durata circa 28 ore, Stagno aveva parlato più volte, ripercorrendo alcuni momenti divertenti tra caffè e vitamina C per tenersi in forze.

Essendo luglio, le temperature erano elevate, e in studio c’era molto caldo. A un certo punto il giornalista si era levato la giacca ma il direttore di produzione lo aveva richiamato all’ordine. Andrea Barbato, allora, ebbe un’idea: “Dobbiamo tenere la giacca? Allora togliamoci i pantaloni”. Quindi i due cronisti e gli altri co-conduttori di quella giornata si erano abbassati i pantaloni, “tanto c’erano le scrivanie a coprire tutto”.

LA CRONACA DELL’ALLUNAGGIO IN DIRETTA:

LE IMMAGINI:

Addio a Tito Stagno, la "voce della Luna" Aveva 92 anni ed era nato a Cagliari Lo sbarco sulla Luna Tito Stagno Uno degli astronauti Tito Stagno a Torralba Il giornalista in studio In occasione del 20esimo anniversario del primo progetto orbitale nello Spazio Giampiero Galeazzi, Sergio Zavoli e Tito Stagno Durante la diretta Tito Stagno

