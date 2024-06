Famoso in tutto il mondo per aver avuto tra i suoi clienti vip, re e regine, la notizia della morte di Mario Talarico lascia un grande dolore non solo nella sua città, Napoli, ma anche nelle tante persone che l’hanno conosciuto e che ancora hanno nelle loro case uno dei suoi manufatti.

Talarico, 92 anni, era il re degli ombrelli, con bottega vicino a via Toledo. Un negozietto piccolo ma pieno di grande maestria, dove lavorava insieme a un nipote, che porta il suo stesso nome.

Dalla passione del maestro sono nati ombrelli che hanno fatto parte delle forniture della casa reale britannica, ed Eduardo De Filippo aveva ordinato proprio da lui l’ombrello da usare in casa Cupiello. Fra i clienti tantissimi gli attori, che acquistavano anche bastoni, e insieme all’artigiano scattavano poi una foto ricordo, quelle che oggi tappezzano le pareti della bottega storica.

«Purtroppo zio Mario questa mattina è volato in cielo. Ciao zio Mario, ti prometto che non ti deluderò e che sarai fiero di me come io lo sono di te – ha scritto il nipote su Facebook - Mi hai insegnato tanto e io te ne sarò sempre grato e riconoscente. Sei stato un secondo padre per me».

