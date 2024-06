Ai nastri di partenza la dodicesima edizione della rassegna estiva di ”Sul filo del discorso”: un cartellone eterogeneo, ricco di appuntamenti tra libri, teatro e musica; quest’anno spazio anche a divulgazione scientifica e autori emergenti. La data di inizio è venerdì 21 giugno alle 21,30, con il fisico, star di social e tivù, Vincenzo Schettini.“Abbiamo lavorato affinché Olbia e il numeroso pubblico potesse assistere a belle serate abbracciando anche temi scientifici e promuovendo scrittori emergenti – ha detto l’assessora alla cultura e spettacolo, Sabrina Serra, coadiuvata dalla neo funzionaria, Anna Uggias – Abbiamo scelto nomi attrattivi e noti e siamo contenti di iniziare, col botto, con la presenza del professore Vincenzo Schettini che sicuramente darà vita a una serata molto partecipata dai giovani. In programma anche alcuni eventi a sorpresa che saranno annunciati prossimamente ”.

Al debutto seguiranno, martedì 25 giugno, lo spettacolo teatrale “Ulisse racconta Ulisse”, con l’attore siciliano Sergio Vespertino e venerdì 28, il primo degli autori sardi, Francesco Pala, con ”L’ultimo viaggio di Lenin” ( modera il dirigente scolastico Gigi Antolini). Luglio apre con il ritorno in città dell’attrice di Gabriella Greison e la sua storia “La donna della bomba atomica”, tratta dalla vita della fisica Leona Woods che lavorò con Oppenheimer. Mercoledì 10 la novità “aperitivo scientifico”, in collaborazione con “Amici della biblioteca- Scienza in piazza” e Mater Olbia:

“Fisica medica e intelligenza artificiale, presente e futuro” è il convegno dibattito con i fisici medici, in testa Vincenzo Cusimano del Mater, responsabile dell’evento. Il giornalista Luca Sommi con “La più bella”, saggio sulla Costituzione, sarà l’ospite di martedì 23 luglio; ancora una giornalista, Serena Bortone, il giorno seguente: a dialogare sul suo romanzo, “A te vicino così dolce”, Caterina de Roberto ( caposervizio Unione Sarda e Giulia Giornaliste). Luglio si chiude con l’autore di Report: sarà, infatti, Sigfrido Ranucci, a calcare il palco della rassegna con l’opera autobiografica “La scelta”.

Ad agosto, il 1°, si parte con il recital “Notte di sfolgorante tenebra”, sei protagoniste femminili della tragedia di Eschilo interpretate da Laura Morante mentre, venerdì 2 sarà la volta del romanzo di Alessandra Iannotta “Muse Sciamane”. Il 23 agosto, in collaborazione con la libreria Giunti, la presentazione dell’ultimo libro di Vanessa Roggeri, “Il ladro di scarabei”. La rassegna si chiude ancora con due autori sardi: Paolo Pinna Parpaglia e il suo romanzo giallo “Il mistero di Tavolara” e Piergiorgio Pulixi con l’ultimo noir “Per un’ora d’amore”. Palcoscenico degli appuntamenti, tutti gratuiti e con inizio alle 21.30, la collaudata Piazza dello Scolastico, nel cuore della città.

