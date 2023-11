È partito ieri con la conferenza dedicata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle Città di Fondazione con relatori d’eccezione, tra cui i Professori Maria Luisa Di Felice e Carlo Pilia, luminari dell’Università di Cagliari, il Festival Culturale Istòria, manifestazione articolata in nove giornate e incentrata sui temi dell’identità, dell’ambiente, del paesaggio e, più in generale, sul rapporto tra acqua e territorio.

Un evento diffuso, che parte dal MUBA, il Museo della Bonifica di Arborea, e coinvolge più luoghi nel centro cittadino, tra cinema, teatro, sale convegni e altri siti di grande importanza storica e ambientale della cittadina fondata dai coloni veneti.

«Un evento rivolto a tutti cittadini - come spiega la sindaca di Arborea Manuela Pintus - con conferenze, concerti, visite guidate, una rassegna cinematografica e degustazioni di prodotti tipici e vini: tantissimi appuntamenti fino a domenica 26 novembre. Poi il festival proseguirà anche il prossimo mese con tre contest: il Concorso fotografico “L’acqua secondo me”, quello di pittura “Arborea secondo me” e il Concorso di idee per la riqualificazione e la valorizzazione urbana dell’ex canale adduttore secondario in Corso Roma davanti al Municipio».

Tra gli appuntamenti di rilievo molto atteso sarà quello in programma mercoledì 22 novembre al teatro dei Salesiani intitolato "La terra e il vino: Arborea doc", un incontro con protagonisti Roberto Ripa, giornalista de L'Unione Sarda, e l'enologo Piero Cella che, alle 18.30, racconteranno storia e aneddoti del mondo della viticoltura ad Arborea. Si parlerà della viticoltura e dell'enologia negli anni in cui era operativa la cantina sociale con tutte le sue varietà dovute all'intreccio di culture e tradizioni che caratterizzano Arborea, in particolare le due doc, "Arborea Trebbiano" e "Arborea Sangiovese", varietà non sarde, ma da decenni legate al territorio della bonifica.

Domani spazio ad una delle eccellenze di Arborea, la polenta, con una conferenza curata dalla Pro Loco guidata da Paolo Sanneris che quest’anno ha organizzato il grande evento per il quarantennale dedicato a questo piatto tipico che lega indissolubilmente Veneto e Sardegna. Di grande interesse la rassegna cinematografica, "Cinelstoria", che offrirà una selezione di pellicole che esploreranno tematiche legate all'acqua e alla bonifica.

Oggi, invece, spazio alla musica: alle ore 19 presso il Teatro dei Salesiani concerto dei pluripremiati cori di Voci bianche e polifonico a voci miste, il Don Bosco e Santa Cecilia di Arborea, diretti dal maestro Riccardo Zinzula, da pochi giorni nominato direttore della Scuola Civica di Musica del Comune di Oristano.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

L.P.

© Riproduzione riservata