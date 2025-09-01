Domani, martedì 2 settembre, Piergiorgio Pulixi torna ad Alghero per l'uscita del suo nuovissimo romanzo "L'uomo dagli occhi tristi", appena arrivato in libreria per i tipi di Rizzoli.

L'appuntamento, che sarà una delle tappe della sezione estiva del festival Dall'altra parte del mare, è per le 21,30 nel cortile della Scuola elementare Sacro Cuore (Via Vittorio Emanuele, 13). Dialogherà con l'autore Raffaele Sari. Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982 e vive a Milano. Autore di numerosi romanzi polizieschi, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell’anno. Considerato uno dei più importanti rappresentanti della nuova generazione di scrittori noir e thriller in Europa, i suoi libri sono tradotti in dodici paesi.

Il libro è ambientato nel cuore selvaggio dell’Alta Ogliastra, tra montagne e boschi che custodiscono un lago cristallino, la quiete viene improvvisamente spezzata dal ritrovamento di un cadavere: un giovane travestito da donna, scoperto a bordo di un motoscafo alla deriva. Le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce vengono incaricate di chiudere il caso in fretta e senza fare troppo rumore, per evitare che lo scandalo scuota la già fragile stabilità politica della Sardegna. Ma quando nell’inchiesta emerge il nome di Daniele Enna, consigliere regionale e volto simbolo della transizione ecologica sarda, la situazione si fa esplosiva. Dietro l'apparente correttezza, si nasconde una rete di compromessi, silenzi e interessi che devono restare nell’ombra. Mara ed Eva si scontrano con chi vuole a tutti i costi insabbiare la verità. Intanto, le loro vite private si intrecciano con l’inchiesta, tra dolori irrisolti e scelte difficili che mettono a rischio la loro alleanza. “L’uomo dagli occhi tristi”, il nuovo episodio della serie di Piergiorgio Pulixi, è un noir teso e potente dove verità scomode, corruzione e riflessioni profonde sul senso della giustizia si fondono con forza narrativa.

